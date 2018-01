BerlinDie Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, hat Feuerwehrleute, Polizisten, Ärzte und Sanitäter aufgefordert, ihrem Ärger über Angriffe bei Einsätzen ruhig Luft zu machen. „Durchbrechen Sie die Schweigespirale und formulieren Sie klare Forderungen an die Führungsetagen. Gerne unterstütze ich Sie hierbei“, heißt es in einem offenen Brief, den die AfD-Politikerin am Montag veröffentlichte.

Polizisten und Rettungskräfte würden „insbesondere in solchen Großstädten angegriffen, in denen sich in verschiedenen Stadtteilen bereits Parallelgesellschaften gebildet“ hätten, führte Weidel aus. Die AfD fordere die politisch Verantwortlichen deshalb auf, „diesen Tätern mit einer Nulltoleranz-Politik zu begegnen“. Wer sich an Menschen vergreife, die Hilfe leisteten, Leben retteten oder Brände löschen wollten, sei mit der vollen Härte des Gesetzes zu bestrafen und habe in Deutschland nichts verloren.