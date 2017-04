Drei Sprengsätze detonieren am Dienstagabend nahe dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund. Das Team hatte sich gerade auf den Weg zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco gemacht. Mittlerweile hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Was ist passiert?

Die Mannschaft von Borussia Dortmund ist kurz vor der Champions-League-Begegnung gegen den AS Monaco mit drei Sprengsätzen angegriffen worden. Der BVB-Bus war gerade vom Mannschaftshotel in Richtung Stadion losgefahren, um das Team zum Viertelfinale der Fußball-Königsklasse gegen den AS Monaco zu bringen, als die in einer Hecke versteckten Sprengsätze detonierten. "Die Sprengsätze hatten eine Sprengwirkung von mehr als hundert Metern", sagte Frauke Köhler, Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Man könne von Glück reden, dass nichts Schlimmeres passiert sei.