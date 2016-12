WirtschaftsWoche: Herr Peil, auf einem Berliner Weihnachtsmarkt ist ein Lastwagen in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens zwölf Menschen wurden getötet, mehr als vierzig verletzt. Was bedeutet so eine Tat für das Sicherheitsgefühl in Deutschland? Florian Peil: Eine solche Tat ist geeignet, bei vielen Menschen das Gefühl von Sicherheit in Deutschland zu untergraben und das Vertrauen in den Staat und die Sicherheitsbehörden zu schwächen. Wir sollten uns vor Augen halten, dass es in einer freien Gesellschaft wie der unseren keinen hundertprozentigen Schutz vor Terrorismus gibt. Ebenfalls sollte man sich vor Augen halten, dass die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Terroranschlags zu werden, äußerst gering ist. Der psychologische Effekt auf eine Gesellschaft ist hingegen viel gravierender: Wenn die Menschen nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt gehen, weil sie sich durch Terroristen bedroht fühlen, dann haben die Terroristen gewonnen.

52 Pendler kommen ums Leben, als sich vier von Al-Kaida inspirierte Selbstmordattentäter in drei Zügen der Londoner U-Bahn und einem Bus in die Luft sprengen.

Im Jüdischen Museum in Brüssel tötet ein Angreifer mit einer Kalaschnikow vier Menschen. Der mutmaßliche Täter ist ein ehemaliger französischer Kämpfer, der Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien haben soll.

Drei Extremisten töten bei einer mehrere Tage dauernden Terrorwelle in Paris 17 Menschen, bevor sie selbst erschossen werden. Zunächst greifen zwei Brüder das Büro der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ an und erschießen zwölf Menschen. Für den den Angriff übernimmt Al-Kaida auf der arabischen Halbinsel die Verantwortung. In den Tagen darauf tötet ein weiterer Extremist eine Polizistin und nimmt in einem koscheren Supermarkt Geiseln. Vier jüdische Kunden sterben.

Extremisten mit Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat greifen die Konzerthalle Bataclan und andere Ziele in der französischen Hauptstadt Paris an. Dabei kommen 130 Menschen ums Leben. Ein Hauptverdächtiger im Zusammenhang mit den Angriffen ist der 26 Jahre alte Salah Abdeslam, der am 18. März 2016 in Brüssel festgenommen wird.

Ein IS-Attentäter sprengte sich am 12. Januar 2016 auf dem belebten Sultan-Ahmed-Platz in Istanbul in die Luft – und riss 12 Menschen mit in den Tod. Elf von ihnen gehörten einer deutschen Touristengruppe an. 13 weitere Personen wurden verletzt.

Zwei Attentäter brachten ihr gestohlenes Auto an der Bushaltestelle einer Metrostation im Stadtzentrum von Ankara zur Explosion – 38 Menschen kamen ums Leben, darunter waren auch die Attentäter. Mehr als 120 Menschen wurden verletzt. Zu dem Anschlag, der sich am 13. März 2016 ereignete, bekannte sich eine Splittergruppe der Terrororganisation PKK.

Am Morgen des 22. März 2016 sprengten sich zwei Terroristen am Flughafen Brüssel-Zaventem in die Luft sowie ein weiterer im U-Bahnhof Maalbeek/Maelbeek in der Brüsseler Innenstadt nahe der EU-Behörden. Nach offiziellen Angaben kamen 35 Menschen ums Leben, darunter drei der Attentäter. Mehr als 300 Personen wurden verletzt.

Am Flughafen Istanbul-Atatürk schoss am 28. Juni 2016 ein Attentäter in der Eingangshalle mit einem Sturmgewehr um sich, warf Handgranaten in die Menge und zündete einen Sprengsatz. Zeitgleich sprengte sich ein weiterer Attentäter in einem Parkhaus in die Luft. Ein dritter Täter zündete offenbar einen Bombe in U-Bahn-Nähe. Die türkische Regierung ordnet den Anschlag dem Islamischen Staat zu. Insgesamt kamen 44 Menschen ums Leben (darunter die drei Attentäter); 239 weitere wurden verletzt. (Stand: 29.06.2016, 14:30 Uhr)

In Nizza fährt ein schwer bewaffneter Franzose tunesischer Herkunft mit einem Lastwagen in die Menge, die den französischen Nationalfeiertag feiert. Er tötet 84 Menschen.

In einem Vorort von Würzburg greift ein 17-jähriger Flüchtling aus Afghanistan in einem Regionalzug Fahrgäste mit einer Axt an. Er verletzt mehrere Menschen teils schwer. Auf seiner Flucht wird er von der Polizei erschossen. Einen Tag später veröffentlichte das IS-Sprachrohr Amak im Internet ein Video des Attentäters. Darin spricht er davon, dass er im Auftrag des IS gehandelt habe und sich an Nicht-Muslimen rächen wollte, die seinen Glaubensbrüdern Leid angetan hätten.

In Ansbach in Bayern sprengt sich ein 27-jähriger syrischer Flüchtling vor dem Eingang zu einem Musikfestival mit einer Rucksackbombe in die Luft. Der Attentäter stirbt. 15 Menschen werden verletzt. Auf dem Handy des Mannes findet die Polizei später ein Bekennervideo. Das IS-Sprachrohr Amak behauptet einen Tag später, der Attentäter sei „Soldat des Islamischen Staates“.

In Nordfrankreich ermorden zwei Angreifer einen katholischen Priester in einer Kirche und verletzen eine weitere Person schwer. Beide Attentäter werden von den Sicherheitskräften erschossen.

Am Abend des 19. Dezember 2016 rast ein LKW in einen Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Das Attentat fordert 12 Tote und viele teils Schwerverletzte.

Die Tat ruft Erinnerungen an den Anschlag in Nizza im Sommer hervor. Terrorgruppen wie der IS haben bereits 2014 zu Attacken mit Fahrzeugen aufgerufen und im Netz finden sich Leitfäden für ein solches Attentat. Hätten die Behörden in Deutschland sich auf so ein Tatschema vorbereiten können? Die Idee, Anschläge mittels Fahrzeugen zu verüben, ist nicht neu und auch keine Erfindung des IS. Bereits 2010 hat Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAP) in ihrem Propagandamagazin Inspire diese Vorgehensweise vorgestellt. Der IS hat diese Idee übernommen. Von daher ist ein solchen Szenario nicht neu und den Behörden bekannt.

Florian Peil ist Sicherheitsberater mit dem Schwerpunkt Nahost und Nordafrika. Seit mehr als 15 Jahren beschäftigt er sich mit der arabischen Welt. Vor seiner Beratungstätigkeit war er war unter anderem bei einer deutschen Sicherheitsbehörde in der Terrorismus-Bekämpfung beschäftigt. Heute berät er Unternehmen, die in Nahost und Nordafrika tätig sind. Aktuell ist von ihm das Buch: "Terrorismus - wie wir uns schützen können" beim Murmann Verlag (ISBN: 978-3-86775-5598).

Das Perfide am Terrorismus ist ja, dass wir nur in einigen Fällen frühzeitig erfahren, welcher Terrorist wann auf welche Weise zuschlagen will. Soll man alle öffentlichen Plätze nur deswegen durch Poller schützen, weil der IS in einem Propagandamagazin Anschläge mittels Fahrzeugen vorschlägt? Die Kosten würden in die Millionen gehen. Wenn ein Anschlagsversuch dann ausbleibt, haben die Terroristen trotzdem gewonnen, weil sie den Steuerzahlern erhebliche zusätzliche Kosten aufgebürdet hätten. Von daher: Es bleibt ein ständiges Abwägen zwischen Kosten und Nutzen solcher Maßnahmen.

Wie hat Frankreich nach dem Anschlag in Nizza reagiert? Was kann Deutschland daraus lernen?

Gegenwärtig ist die Bedrohungslage in Frankreich noch deutlich größer als in Deutschland, deswegen ist das schwierig zu vergleichen. Hierzulande ist es von entscheidender Bedeutung, besonnen auf einen möglichen Terroranschlag zu reagieren. Wann immer eine Gesellschaft mit Hass und Rache reagiert, hat sie bereits verloren. Es geht aber darum, dass wir unsere Werte wie die Freiheit verteidigen, indem wir sie leben. Geben wir den Terroristen nicht, was sie wollen.