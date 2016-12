Einfache Zusammenhänge greifen dabei nicht. So lässt sich die Frage nach den Tätern nicht damit beantworten, dass diese Menschen eine bestimmte Nationalität aufweisen. Denn unter den Tätern finden sich Europäer ebenso wie Nicht-Europäer. Auch die Zuordnung zu einem Geschlecht ist nicht hilfreich, weil zu pauschal – nach dem Motto: Es sind in erster Linie Männer, die solche Anschläge verüben.

Wie konnte das passieren und wer macht so etwas? Diese Fragen beschäftigen Millionen von Menschen nach Anschlägen wie in Paris, Brüssel, Nizza und zuletzt Berlin, als ein Lastwagen in die feiernde Menschenmasse auf einen Christkindlmarkt gefahren wurde – leider Gottes wird die Liste an Zielen des Terrors immer länger. Während die erste Frage noch am selben Abend durch polizeiliche Ermittlungen im Detail beantwortet werden kann, zeigt sich die zweite Frage komplexer und schwieriger.

Diese wenigen Beispiele zeigen: Dumm sind diese Täter per se nicht. Mit wem haben wir es also zu tun? Eine Fokussierung der Täter aus bildungstheoretischer und –empirischer Sicht kann hilfreich sein:

Auch die häufig zu hörende Zuschreibung, die Täter seien verrückt oder gar dumm, greift zu kurz. Denn die Täter verfügen über durchaus beeindruckendes Wissen und Können in verschiedenen Bereichen: Ihre Glaubensschrift kennen sie bis ins kleinste Detail (und sogar die Schriften ihrer Feinde kennen sie häufig genauer als diese selbst); sie sind in der Lage, schnell und effektiv digital zu kommunizieren; sie schaffen es immer wieder, die Sicherheitsvorkehrungen der westlichen Welt zu umgehen und sie können aus einfachen Mitteln Waffen herstellen und gezielt einsetzen.

Der Tunesier Anis Amri wird europaweit gesucht. In Deutschland gab es mehrere Polizei-Einsätze. Die Bundesregierung sieht es als zunehmend sicher an, dass Amri der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz ist.

So konnte beispielsweise der Bildungsforscher Howard Gardner in seiner Theorie der multiplen Intelligenzen nachweisen, dass Menschen sich nicht nur in den gern gemessenen Bereichen des Kognitiven entwickeln. Vielmehr gibt es neben dieser Form von Intelligenz auch eine soziale, eine emotionale, eine ästhetische, eine kinästhetische und eine moralische Intelligenz. Aus der Geschichte Deutschlands wissen wir nun allzu gut, dass ein durchaus hohes Maß an kognitiver Intelligenz nicht davor schützt, in den anderen Intelligenzen zurückzubleiben. Bekannt geworden als eindringliches Beispiel ist der umfänglich interessierte und mit beeindruckendem Wissen behaftete NS-Arzt, der gleichzeitig Versuche an Menschen durchgeführt hat.