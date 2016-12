Was macht das Tatschema – ob es jetzt eine Amokfahrt war oder ein Terroranschlag – so gefährlich?

Das Perfide ist, dass es so einfach ist: Ein Alltagsgegenstand wird in eine Waffe umfunktioniert. Lkw sind im Stadtbild alltäglich, sie fahren zu Tausenden überall in Deutschland herum, von daher fällt ein solcher nicht auf. Mit einem Lkw in eine Menschenmenge zu rasen, erfordert weder besonders aufwendige Planung noch Aufklärung, zumal bei der Vielzahl von Weihnachtsmärkten in dieser Jahreszeit. Es ist weitaus schwieriger, die Materialien zum Bau einer Bombe in ausreichender Menge zu beschaffen. Dabei ziehen Sie viel eher die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich.