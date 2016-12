Terror-Vorkehrungen am Domplatz in Mailand.

Das italienische Innenministerium hat auf einer eilig anberaumten Pressekonferenz in Rom bestätigt: Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri wurde am frühen Freitagmorgen in Mailand erschossen. Die wichtigsten Meldungen im Ticker.

- Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt ist der Tatverdächtige Anis Amri in Mailand erschossen worden, bestätigt das italienische Innenministerium. Er wurde anhand von Fingerabdrücken identifiziert. - Amri saß laut Bundesanwaltschaft am Steuer des gekaperten Lastwagens, der am Montagabend auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche raste.

- Bei dem Anschlag kamen zwölf Menschen ums Leben, knapp 50 wurden zum Teil schwer verletzt. - Die Ereignisse vom Vortag finden Sie in dieser Übersicht.

++ 11.05 Uhr ++ Der italienische Innenminister Marco Minniti bestätigt in einer Pressekonferenz: Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri wurde am frühen Freitagmorgen in Mailand erschossen. Er wurde anhand von Fingerabdrücken zweifelsfrei identifiziert. Italienischen Polizisten waren um 3.00 Uhr morgens ein verdächtiger Mann aufgefallen. Als sie Amri kontrollieren wollten, zog der Mann sofort eine Waffe aus dem Rucksack. Bei dem darauf folgenden Schusswechsel wurde Amri getötet. Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

+++ Minniti: "Il poliziotto che ha fermato il killer di Berlino, Cristian Modio, non è in pericolo di vita" https://t.co/78h9ibe0A4 — Corriere della Sera (@Corriere) 23. Dezember 2016

++ 10.57 Uhr ++ Die angekündigte Pressekonferenz des italienischen Innenministeriums in Rom hat noch nicht begonnen. Die Details zur Schießerei in Mailand mehren sich und legen nahe, dass es sich bei dem erschossenen Mann um den gesuchten Anis Amri handelt. So berichtet die Nachrichtenagentur Reuters in Berufung auf Polizeikreise Amri sei anhand von Fingerabdrücken identifiziert worden.

+++ Le impronte dell'uomo ucciso a Sesto corrispondono a quelle del killer di Berlino - Ansa +++ Aggiornamenti qui https://t.co/78h9ibe0A4 — Corriere della Sera (@Corriere) 23. Dezember 2016

++ 10.47 Uhr ++ Die Bundesanwaltschaft steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit den italienischen Behörden. Den Tod Amris wollte ein Sprecher aber zunächst nicht bestätigen. ++ 10.28 Uhr ++ Der mutmaßliche Berliner Attentäter Anis Amri ist nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Mailand bei einer Schießerei erschossen worden, berichten die Nachrichtenagenturen Reuters und Ansa. Bestätigt ist es offiziell aber noch nicht. Das italienische Innenministerium hat für 10.45 Uhr eine Pressekonferenz in Rom angekündigt. ++ 10.18 Uhr ++ In Dänemark ist die Polizei in Alarm versetzt worden. Ein Mann, auf den die Beschreibung Amris passt, ist in der dänischen Stadt Aalborg gesehen worden, teilt die dänische Polizei mit. Ein Einsatz laufe. Passanten sollten die Gegend meiden. ++ 10.15 Uhr ++