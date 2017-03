Polizeiwagen und Wachen vor Synagogen gehören leider zur Normalität in deutschen Städten. Das ist nicht schön, aber dient der Sicherheit der in Deutschland leben Juden. Jüdische Mädchen müssen in Berlin teilweise unter Polizeischutz zur Schule begleitet werden. 1300 antisemitische Straftaten gab es im vergangenen Jahr in Deutschland, wie aus der Kriminalstatistik hervorgeht, die kürzlich veröffentlicht wurde. Die Dunkelziffer dürfte - so nichtstaatliche Organisationen - weitaus höher liegen. Denn bis heute werden die Verbrechen in keiner einheitlichen Datenbank nach einheitlichen Kriterien gesammelt.

„Antisemitismus hat auch nach dem Ende von Nazideutschland nicht aufgehört, Teil der Gedankenwelt unseres Landes zu sein“, sagt der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Volker Beck. Er gehöre zu unserem „kulturellen Gepäck“, sagt Beck, der seit drei Jahren Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages ist.