Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, erwartet von einer möglichen Jamaika-Koalition eine solide Finanzpolitik. Ein „Weiter so bei der Verteilung sozialpolitischer Wohltaten“ dürfe es nicht geben, sagte Wollseifer dem Handelsblatt. „Für das Handwerk gibt es eine klare rote Linie: Bei den Sozialbeiträgen darf die Grenze von 40 Prozent keinesfalls überschritten werden.“ Besonders für das arbeits- und lohnintensive Handwerk sei jede Steigerung der Sozialbeiträge „Gift“.

Bei der Rente sei es daher eine Frage der Generationengerechtigkeit, nicht immer weniger Einzahlern immer höhere Abgaben aufzudrücken. Nochmals könne sich Deutschland „milliardenschwere Projekte“ wie die Rente mit 63 nicht leisten. „Wir brauchen flexible Rentenregelungen, auch bezüglich des Arbeitens im Alter, und ganz sicher brauchen wir keine weitere Ausdehnung der Mütterrente.“

Auch der Wirtschaftsrat der CDU mahnte die Jamaika-Partner, auf keinen Fall neue Rentengeschenke zu vereinbaren. „Schon heute wissen wir, dass der Rentenbeitragssatz wegen der demographischen Entwicklung ab 2022 wieder steigen wird“, sagte der Generalsekretär des Unternehmerverbands, Wolfgang Steiger. „Würden sich die Verhandler einer Jamaika-Koalition auf zusätzliche Rentenleistungen wie etwa die Erweiterung der Mütterrente einigen, wären solche Beitragssteigerungen schon früher fällig. Das wäre nicht nur schädlich für unseren Wirtschaftsstandort, sondern auch ungerecht gegenüber der jungen Generation.“

Auch Annelie Buntenbach, Vizechefin der Rentenversicherung und im Hauptberuf Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes, lehnt die Mütterrente ab. Zwar mahnt sie, nötige Rentenreformen jetzt anzupacken. Aber die Forderung der CSU nach einem weiteren Ausbau der Mütterrente meint sie damit ausdrücklich nicht. Akzeptabel wäre die Mütterrente nur, wenn die dazu veranschlagten sieben Milliarden Euro aus Steuern finanziert würden.



„Soli-Zuschlag muss rasch weg, nicht nur für Geringverdiener“



Wolfgang Steiger vom Wirtschaftsrat skizzierte, worauf es aus seiner Sicht in der Rentenpolitik ankommt. „Wir müssen das Rentensystem stabilisieren, indem wir auf Leistungsausweitungen verzichten, die private und betriebliche Altersvorsorge stärken und für Transparenz über die zu erwartenden Renten durch ein säulenübergreifendes Informationssystem für alle Generationen sorgen“, sagte er. Mittelfristig werde man zudem an einer Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebenszeitentwicklung nicht herum kommen. Die Politik sollte diese Realitäten nicht länger ausklammern.

Die gute Situation in den Sozialkassen sollte die künftige Bundesregierung indes für Beitragssenkungen nutzen. „Sowohl in der Rentenversicherung als auch in der Arbeitslosenversicherung sind große Rücklagen in zweistelliger Milliardenhöhe entstanden, die wir den Beitragszahlern zurückgeben sollten“, fordert Steiger. Die Senkung der Sozialbeiträge sei der effizienteste Weg, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten und Investitionsspielräume für die Unternehmen zu schaffen. „Eine Senkung würde auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen steigern. In Anbetracht des Spitzenplatzes, den Deutschland in Hinblick auf die Lohnnebenkosten heute einnimmt, ist dieser Schritt längst überfällig.“

Auch Handwerkspräsident Wollseifer fordert, aus den vollen Steuer- und Sozialkassen müsse „mehr in die Portemonnaies unserer Beschäftigten fließen“. So müsse der „Mittelstandsbauch bei der Einkommensteuer“ flacher werden. Außerdem forderte der ZDH-Präsident: „Der Soli-Zuschlag muss rasch weg, und zwar nicht nur für Geringverdiener.“ Aufgabe der künftigen Regierung sei es, für ein „leistungsgerechtes Steuersystem und für zukunftsfeste und generationengerechte Sozialversicherungssysteme“ zu sorgen. Eine Vermögenssteuer lehnt Wollseifer genauso ab, wie verschärfte Regelungen bei der Erbschaftsteuer, „da sie die Investitionsfähigkeit der Betriebe schwächen und Betriebsübergaben gefährden“.

Wollseifer mahnte überdies die künftige Regierung, auch in Zukunft ohne staatliche Neuverschuldung auszukommen. „Die schwarze Null ist kein Selbstzweck, sondern eine Frage der Generationengerechtigkeit. Gerade in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen wie derzeit dürfen künftige Generationen nicht mit Schulden belastet werden“, sagte er.