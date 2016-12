Bild vergrößern Der Bundesfinanzminister will all zu steuerscheue Großkonzerne zur Kasse bitten. Bild: AP

Eine extra Zusatzbesteuerung für Lizenzen in Deutschland – so will die Bundesregierung Konzerne künftig zur Kasse bitten, die sich ums Steuern zahlen drücken. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist bereits fertig.