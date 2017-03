Die von der Beteiligung her größten Streiks waren im vergangenen Jahr die während der Tarifrunde des Öffentlichen Dienstes sowie die in der Metall- und Elektroindustrie. Im Öffentlichen Dienst beteiligten sich nach Schätzungen der Gewerkschaften insgesamt etwa 200.000 Beschäftigte an verschiedenen Arbeitsniederlegungen.

In diesem Jahr stehen beispielsweise Tarifrunden in der Eisen- und Stahlindustrie sowie im Einzelhandel an. Derzeit macht das Bodenpersonal an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel mit Streiks für eine bessere Bezahlung auf sich aufmerksam.