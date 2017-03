BerlinDie SPD will das Arbeitslosengeld I länger zahlen, wenn Erwerbslose an einer Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen. Dies geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters am Freitagabend vorliegenden Beschlussentwurf für den Parteivorstand am Montag hervor. Mit den von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ausgearbeiteten Vorschlägen konkretisiert die SPD Ankündigungen ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Zudem soll die Schwelle für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I verringert werden.

Für Hartz-IV-Bezieher soll darüber hinaus der Vermögensfreibetrag erhöht werden, der nicht auf die Grundsicherung angerechnet wird. Dieser soll von 150 auf 300 Euro pro Lebensjahr steigen.