BerlinUnion und SPD streiten über den SPD-Vorschlag, das Arbeitslosengeld I im Fall der Weiterbildung länger zu zahlen. Unionsfraktionschef Volker Kauder warf der SPD vor, erneut eine „Weiterbildungsindustrie“ außerhalb der Unternehmen aufbauen zu wollen. „Das, was die SPD mit ihrer Weiterbildungsqualifikation will, ist der völlig falsche Weg“, sagte Kauder am Rande der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag in Berlin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel plädierte in der Sitzung nach Teilnehmerangaben für eine „duale Weiterbildung“. Es sei richtig, das Thema Qualifikation verstärkt anzugehen, sagte die CDU-Vorsitzende. Allerdings dürfe dies nicht mit alten Rezepten geschehen, sondern sie sollte nach dem Modell der dualen Ausbildung an die Betriebe angebunden sein.