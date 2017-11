Nürnberg/BerlinDer Dauer-Boom der deutschen Wirtschaft drückt die Arbeitslosigkeit auf immer neue Tiefstände. Im November hatten 2,368 Millionen Frauen und Männer keinen Job – so wenige wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Das waren 20.000 weniger als im Vormonat und 164.000 weniger als ein Jahr zuvor. „Die sehr gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hält an“, erklärte das Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA), Valerie Holsboer, am Donnerstag.

Grund für den Rückgang ist der Konjunkturboom: Die deutsche Wirtschaft dürfte 2017 das achte Jahr in Folge wachsen. Nach Prognose der Industriestaaten-Organisation OECD wird sich der Aufschwung 2018 und 2019 fortsetzen. Die Stimmung in den Unternehmen ist derzeit so gut wie noch nie: Der Ifo-Geschäftsklimaindex erreichte zuletzt ein Rekordhoch. Steigende Konsumausgaben, florierende Exporte, Bauboom und höhere Investitionen tragen den Aufschwung.