Frankfurt/MainDie gute Lage auf dem Arbeitsmarkt hat im vergangenen Jahr den Drang zur Selbstständigkeit gemindert. Die Zahl der Existenzgründer in Deutschland sank um 13 Prozent auf den bisher tiefsten Stand von 672.000 Personen, wie die staatseigene Förderbank KfW am Dienstag in Frankfurt berichtete. Die Jobchancen seien gut wie lange nicht. „Dies setzt der Gründungstätigkeit besonders zu“, erläuterte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner.

Das zeigte sich den Angaben zufolge vor allem bei der Zahl der Gründerinnen. Die Arbeitslosenquote von Frauen fiel auf 5,8 Prozent. Nur 270.000 Frauen wagten den Schritt in die Selbstständigkeit, ein Rückgang von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus der Vorabauswertung des aktuellen KfW-Gründungsmonitors hervorgeht. Bei Männern war das Minus mit 8 Prozent auf 402.000 Existenzgründungen nur halb so stark. Die Arbeitslosenquote der Männer hatte sich auf 6,4 Prozent verringert.