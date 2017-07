Die Familie wurde durch die Kriegswirren auseinander gerissen. Younes´ Frau und die beiden jüngeren Kinder – drei und fünf Jahre alt – leben seitdem bei seinen Schwiegereltern in Jordanien, die elfjährige Tochter bei Younes´ Eltern in der Nähe von Homs. Seit zwei Jahren hat Younes sie alle nicht gesehen.

Bis Mitte dieses Jahres war Maher Younes einer von rund 6000 Flüchtlingen, die in Düsseldorf als arbeitssuchend gemeldet waren. Einer aus einer ziemlich anonymen Masse. Younes schaute vor ein paar Wochen noch „traurig zurück“, gibt der 35-jährige Syrer zu. Sein Haus und den erarbeiteten Wohlstand hat er durch Krieg und Flucht verloren. Er und sein 24-jähriger Bruder haben sich im Herbst 2015 nach Deutschland durchgeschlagen.

Aber nun „schaue ich wieder nach vorn“, sagt der Mann mit dem hageren Gesicht. Younes hat Anfang Juli Arbeit gefunden - als Zeitarbeitskraft bei Dahmen Personalservice in Düsseldorf. Das mittelständische Unternehmen mit rund 1000 Mitarbeitern und rund 30 Millionen Euro Jahresumsatz war eine der 22 Firmen, die Jobcenter und Arbeitsagentur zu einer Jobmesse in der Düsseldorfer Handwerkskammer eingeladen hatten.

2015 schwärmten Dax-Chefs vom "neuen Wirtschaftswunder". Doch inzwischen herrscht Ernüchterung. Die Integration in den Arbeitsmarkt funktioniert nur selten.

Die Unternehmen mit Ständen als Anlaufstelle trafen dort auf 300 Flüchtlinge. Die hatten zuvor die erforderlichen Deutsch-Kenntnisse erworben, Bewerbungstrainings durchlaufen und Unterstützung bei der Optimierung ihrer Bewerbungsmappen bekommen. Viele der überwiegend jungen Männer kamen an dem heißen Sommertag in Anzug und Krawatte ins Foyer der Handwerkskammer, andere in kurzen Hosen. Einer von ihnen war Maher Younes.

Dirk Wahl, Abteilungsleiter Handwerk bei Dahmen, ahnte schon, welcher der Kunden des rheinischen Zeitarbeitsunternehmens Interesse an ihm haben könnte. Younes hat die Hälfte seines Lebens auf Baustellen in Syrien, Saudi-Arabien, Jordanien und Nigeria gearbeitet. „Deutsche Technikstandards mögen für ihn neu sein“, sagt Wahl, „aber was zu tun ist und wie es zu tun ist, begreift er sehr schnell.“

Dahmen stellte Younes ein paar Tage später ein. Ein großes Elektroinstallationsunternehmen aus dem Rheinland setzt den Zeitarbeiter seitdem bei einer der wichtigsten Baustellen der NRW-Landeshauptstadt ein: dem Umbau des ehemaligen Galeria-Kaufhof-Gebäudes an der Berliner Allee zu dem neuen Hotel-, Büro und Supermarkt-Komplex „The Crown“, der im Herbst eröffnet werden soll. Dahmen zahlt dem Helfer im Elektrobereich wegen seiner Fachkenntnisse sogar mehr als das Unternehmen laut Zeitarbeitstarif müsste.