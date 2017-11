BerlinSeit 2011 errechnet das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) für die Spitzenverbände der Wirtschaft die Fachkräftelücke bei den Mint-Berufen, also in den Feldern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Doch so schlimm war es noch nie: Im September fehlten den Unternehmen 290.900 Fachkräfte in diesen für das Industrieland Deutschland so zentralen Bereichen – netto, also nach Abzug der Arbeitslosen. Und das trotz gestiegener Absolventenzahlen von den Hochschulen.

Doch inzwischen sind ohnehin die Gesellen und Techniker das größere Problem: Nachdem jahrelang für das Studium geworben wurde, besteht die Mint-Fachkräftelücke heute nur noch zu einem Drittel aus Akademikern, der Löwenanteil sind beruflich Ausgebildete. In ihrer Not ersetzen mittlerweile viele Unternehmen die Lehrlinge durch duale Studenten, sagte Michael Stahl, Geschäftsführer bei Gesamtmetall, bei der Vorstellung der Zahlen.