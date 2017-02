NürnbergFür gut ausgebildete Jobsucher war die Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt selten besser: In den Betrieben gibt es derzeit so viele offene Stellen wie selten zuvor. Die Phase des rasanten Wachstums scheint allerdings zu Ende zu gehen, zeigt der am Dienstag veröffentlichte Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit (BA). Der aus dem aktuellen Jobangebot ermittelte Index verharrt inzwischen den dritten Monat in Folge auf dem Wert von 226. Dieser liegt aber immer noch 18 Punkte über dem entsprechenden Vorjahreswert.

Die absolute Zahl der freien Stellen will die Bundesagentur erst mit der Bekanntgabe der Februar-Arbeitslosenzahlen an diesem Mittwoch veröffentlichen. Im Januar waren bei der Bundesagentur 647.000 Stellen gemeldet worden – 66.000 mehr als vor einem Jahr.