BerlinBundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat vor allzu großen Erwartungen an eine schnelle Integration der nach Deutschland geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt gewarnt. „Das ist noch nicht geschafft“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin. „Im Gegenteil – da sind wird gerade erst am Anfang.“ Derzeit bezögen etwa 400.000 Geflüchtete Hartz IV. „Das wird jetzt noch mehr“, sagte die Ministerin.

Auf einer Konferenz zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen verwies Nahles darauf, dass im vorigen Jahr etwa 280.000 und im Jahr 2015 etwa 890.000 Menschen nach Deutschland geflüchtet seien. „Mauern und Zäune können die Ursachen dieser Fluchtbewegungen nicht aufhalten“, sagte Nahles. Die Bundesregierung werde daher mehr tun zur Bekämpfung der Fluchtursachen, etwa durch Entwicklungshilfe.