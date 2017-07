Ein bewachtes graues Hochhaus in Berlin-Reinickendorf. Lange beengte Flure führen im dritten Stock der Bundesagentur für Arbeit ins Büro von Mounia Schulz. Hier berät die Jobvermittlerin durchschnittlich fünf bis sechs Flüchtlinge – pro Tag.

WirtschaftsWoche: Frau Schulz, wie verständigen Sie sich mit Flüchtlingen, die Sie in Arbeit vermitteln wollen?

Mounia Schulz: Bestenfalls bringen sie jemanden mit. In der Regel gibt es in den Flüchtlingsheimen Betreuer, aber nicht immer. Deswegen haben wir stets zwei bis drei arabisch sprechende Personen vor Ort. Für die restlichen Sprachen – iranisch, afghanisch, oder kurdisch – haben wir eine Dolmetscher-Hotline, welche wir jederzeit ohne Termin anrufen können.