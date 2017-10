Warum reagieren die Arbeitgeber dann so gereizt? Aus zwei Gründen. Zum einen will die IG Metall auch einen Lohnausgleich durchdrücken. Viel wichtiger ist, dass die Arbeitszeit-Flexibilisierung der IG Metall nur eine Richtung kennt – nämlich nach unten. Im Prinzip ist das eine Reaktion auf Vorstöße der Arbeitgeber, die schon lange den Acht-Stunden-Tag kippen wollen...

WirtschaftsWoche: Herr Spermann, die Arbeitgeber reagieren mit Alarmsignalen auf die IG-Metall-Forderung nach einer 28-Stunden Woche. Wären die Folgen wirklich so dramatisch? Alexander Spermann: Das kommt darauf an, ob es für weniger Arbeit auch weniger Gehalt gibt. Die IG Metall fordert, dass Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit für bis zu zwei Jahre auf 28 Stunden pro Woche runterfahren dürfen – dafür aber entsprechend weniger verdienen. In bestimmten Fällen sollen die Arbeitgeber den Lohn allerdings aufstocken. Ohne so einen Lohnausgleich könnten die Arbeitgeber die Flexibilisierung verkraften.

...allerdings in eine ganz andere Richtung, als es die IG Metall gerne hätte. Die Arbeitgeber wollen den Acht-Stunden-Tag durch eine Arbeitszeit-Höchstgrenze ersetzen. Die könnte man pro Woche oder pro Monat oder gar pro Jahr festlegen. In der Praxis gäbe es dann Tage mit elf Stunden auf der Arbeit und andere mit fünf. Das würde den Arbeitgebern einen viel größeren Spielraum ermöglichen.

Frank-Jürgen Weise (66) ist seit 2017 Beauftragter des Bundesministeriums des Innern und berät die Bundesregierung in Migrationsfragen. Weise war von 2004 bis 2017 Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit. Im Herbst 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, übernahm er die gleichzeitig Leitung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Im Januar 2017 trat Jutta Cordt seine Nachfolge an.

Und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Arbeitnehmer über die Belastungsgrenze zu beanspruchen.

Es ist doch schon heute längst in vielen Berufen Realität, an manchen Tagen länger zu machen und dafür an anderen früher nach Hause zu gehen. Der Trend geht zu Projekten und Aufträgen, die abgearbeitet werden müssen. Dafür brauchen wir flexiblere Arbeitszeitmodelle wie zum Beispiel Arbeitszeitkonten. In der Finanz- und Eurokrise haben wir gesehen, dass solche Modelle allen Beteiligten weiterhelfen und die Wirtschaft insgesamt davon profitiert.

Einen 6-Stunden-Tag mit gleichbleibendem Gehalt wird es also so schnell nicht geben?

Nein, das hätte auch verheerende volkswirtschaftliche Folgen, wie man in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung gesehen hat. Dort gibt es zwar keinen 6-Stunden-Tag, aber dafür sind die Löhne bei gleichbleibender Arbeitszeit durch die Decke gegangen. Das Ergebnis: Die Produktion brach massiv ein. Ähnliche Effekte erleben wir in Frankreich. Weniger Arbeit bei gleichbleibendem Gehalt ist eine Illusion.