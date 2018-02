BerlinIn der deutschen Bevölkerung findet die lange Regierungsbildung wenig Anklang. Nur 28 Prozent äußerten dem neuen ARD-Deutschlandtrend zufolge Verständnis, 71 Prozent hätten dafür hingegen kein Verständnis, teilte die ARD am Donnerstag als Ergebnis der Umfrage mit. 64 Prozent der Bürger machen sich demnach Sorgen, dass aufgrund der langen Dauer der Regierungsbildung wichtige innenpolitische Fragen nicht angegangen werden. 63 Prozent seien der Meinung, dass Deutschland an Einfluss in der Europäischen Union einbüßt. Dass die SPD am Ende ihre Mitglieder über einen Koalitionsvertrag abstimmen lassen will, finden 58 Prozent der Befragten richtig, 38 Prozent nicht.

51 Prozent der Befragten fänden es sehr gut beziehungsweise gut, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel im Amt bliebe. Dies sind zwei Prozentpunkte weniger als im Vormonat. 46 Prozent fänden eine erneute Kanzlerschaft Merkels weniger gut oder gar schlecht (plus ein Punkt). 57 Prozent vertreten die Ansicht, die CDU habe die stärkste Verhandlungsposition bei den Koalitionsverhandlungen, neun Prozent die CSU. Nur 21 Prozent sind der Auffassung, dass die SPD die stärkste Verhandlungsposition hat.