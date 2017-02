DüsseldorfMit den Themen Sicherheit, Wirtschaftskraft und Bildung will die CDU bei der NRW-Landtagswahl im Mai stärkste Kraft werden. Nordrhein-Westfalen müsse von den Schlusslicht-Plätzen wieder an die Spitze der Bundesländer gelangen, sagte CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Armin Laschet am Montag in Düsseldorf.

Drei Monate vor der Wahl stellte er das „Regierungsprogramm“ seiner Partei bis 2022 vor. Oberstes Ziel sei es, Rot-Grün unter Regierungschefin Hannelore Kraft (SPD) nach sieben Jahren abzulösen. Der CDU-Bundesvize will Ministerpräsident im bevölkerungsreichsten Bundesland werden.