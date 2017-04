Der wirtschaftliche Aufschwung der vergangenen Jahre ist nach den Worten von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) nicht bei allen angekommen. „Die unteren 40 Prozent der Beschäftigten haben 2015 real weniger verdient als Mitte der 90er Jahre“, erklärte Nahles in Berlin. Zuvor hatte das Kabinett nach einigem Hin und Her den Fünften Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung verabschiedet.

„Wir müssen einen Pakt für anständige Löhne auf den Weg bringen“, forderte Nahles im Deutschlandradio. Die Lohnspreizung sei das Auffälligste in dem neuen Armut- und Reichtumsbericht. Es gebe keine gleichmäßige Reallohnsteigerung. Durch den Mindestlohn habe man zwar eine Haltelinie eingezogen, aber die Reallohnentwicklung im Land nicht gerecht ausgestalten können. Insbesondere im Dienstleistungsbereich seien die Löhne seit Mitte der 90er-Jahre stagniert.

Da müsse man sich politisch fragen: „Kann man da nicht noch mehr tun?“, sagte Nahles. „Zum Beispiel indem wir versuchen, den Niedriglohnsektor weiter einzudämmen.“ Dazu gehörten auch ausufernde Befristungen.

"Der Bericht der Bundesregierung zeigt, dass Armut für immer mehr Menschen zu einer bitteren persönlichen Erfahrung wird. Denn die Angst vor sozialem Abstieg reicht inzwischen bis in die Mitte der Gesellschaft. Und das ist kein Wunder, wenn selbst Erwerbstätigkeit immer weniger Schutz bietet", sagte Adolf Bauer, Präsident des Sozialverbands Deutschland (SoVD). "Das Armutsrisiko lag 2015 bei 7,8 Prozent für Menschen, die in Lohn und Brot stehen." Deshalb müssten auf den Bericht nun auch Maßnahmen folgen, so Bauers Forderung.