„Die Zahlen des Wissenschaftlichen Dienstes zeigen: Wenn man die Kosten auf alle Bundesländer hochrechnet, werden 2016 wohl rund 23 Milliarden Euro für Migranten und Flüchtlinge aufgewandt worden sein“, sagte Bundestags-Vizepräsident Johannes Singhammer (CSU) der „Welt“ (Freitag). Bund und Länder hatten die Flüchtlingskosten bisher auf rund 20 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.

Dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages liegen für 2016 bisher nur Daten aus Bayern, Schleswig-Holstein, Hessen und Berlin vor. Diese vier Länder hatten im vergangenen Jahr zusammen mehr als sieben Milliarden Euro für Asylbewerberleistungen, Betreuung unbegleiteter Minderjährige, andere Sozialhilfen, Integrationsmaßnahmen und Investitionen ausgegeben. Sehr hoch war die Diskrepanz zwischen den ursprünglich veranschlagten und den tatsächlichen Kosten in Berlin. Statt 685 Millionen Euro fielen in der Hauptstadt durch die Zuwanderung Ausgaben in Höhe von 1,27 Milliarden Euro an.