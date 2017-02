Grünen-Chef Cem Özdemir forderte die Bundesregierung auf, Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. „Außenminister Gabriel muss zügig die Lageeinschätzung für Afghanistan der Realität anpassen“, sagte Özdemir der „Bild am Sonntag“. „Es ist doch eindeutig: Afghanistan ist nicht sicher und es darf keine Abschiebungen in unsichere Länder geben.“ Özdemir verwies auf die Sicherheitsbeurteilung der Vereinten Nationen.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier hat Schleswig-Holstein wegen des Aussetzens von Abschiebungen nach Afghanistan „Verrat am Rechtsstaat“ vorgeworfen. Es sei „unverantwortlich“, dass sich rot-grün regierte Bundesländer bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber gegen den Bund stellten, sagte der CDU-Landesvorsitzende am Samstag in Stralsund. Der Bund und Gerichte würden in jedem Einzelfall prüfen, ob eine Rückführung etwa nach Afghanistan rechtens sei. Außen- und Verteidigungsministerium hätten zudem festgelegt, dass Rückführungen in einzelne Landesteile möglich seien. „Dann torpedieren Länder wie Schleswig-Holstein solche rechtsstaatlichen Entscheidungen in reiner Willkür“, kritisierte Lorenz. „Das ist ein Verrat am Rechtsstaat ... und am gesamten Asylsystem.“ Schleswig-Holstein hatte die Abschiebung nach Afghanistan ausgesetzt, weil es die Lage in dem Land für zu gefährlich hält.