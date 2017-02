FrankfurtDer Energiekonzern Vattenfall treibt vor einem internationalen Schiedsgericht seine Schadenersatzklage wegen des Atomausstiegs in Deutschland voran. „Wir halten an unserer Klage in Washington fest. Wir wollen fair entschädigt werden“, sagte Finanzchef Stefan Dohler in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Urteil werde im Sommer erwartet. Vattenfall ist in Deutschland unter anderem an den Kernkraftwerken Krümmel und Brunsbüttel beteiligt, die nach dem Beschluss von 2011 zum beschleunigten Atomausstieg endgültig stillgelegt wurden. Die Schweden klagen vor dem Schiedsgericht auf Schadenersatz in Höhe von 4,7 Milliarden Euro.

In den vergangenen Monaten waren immer wieder Forderungen von Umweltschützern laut geworden, die Versorger sollten sämtliche Atomklagen fallenlassen. Die Konzerne sind aber nur zu einem Teilverzicht bereit.

„Vattenfall ist erst 2000 nach Deutschland gekommen. Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir jahrzehntelang Gewinne mit unseren Kernkraftwerken in Deutschland gemacht haben. Das Argument kaufe ich nicht“, betonte Dohler.