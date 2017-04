Der am Mittwoch wegen des Anschlags auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund vorübergehend festgenommene Iraker ist wahrscheinlich nicht an der Sprengstoffattacke beteiligt. „Die Ermittlungen haben bislang keinen Beleg dafür ergeben, dass der Beschuldigte an dem Anschlag beteiligt gewesen ist“, teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag mit.

Dennoch wurde beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Haftbefehl gegen den 26-Jährigen aus Wuppertal beantragt. Er stehe im dringenden Verdacht, sich im Irak dem sogenannten Islamischen Staat (IS) angeschlossen zu haben. „Den Erkenntnissen zufolge führte er dort das Kommando über eine Einheit von etwa zehn Personen“, teilte die Bundesanwaltschaft mit.