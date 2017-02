Die Kanzlerin und ihre Berater seien zu spät auf den technologischen Wandel eingegangen, hätten es versäumt, zur rechten Zeit die wirtschaftlichen Weichen für die Zukunft zu stellen. Klar, es gibt auch heute noch in Sachen Netzökonomie viel nachzuholen. Weil sich die deutsche Wirtschaft seit der Jahrtausendwende jedoch blendend geschlagen hat – erinnert sei nur an das Wiedererstarkens nach dem wirtschaftlichen Beben 2009 – können wir diese Kritik erst mal in die politische Mottenkiste packen.

Was jedoch offensichtlich nicht erkannt wurde und bis heute ausgeblendet wird, ist das gesellschaftliche Beben, das mit der Digitalisierung und dem technologischen Medienwandel einhergeht. Und das mit fatalen Folgen. Egal, wohin wir schauen, ob auf unser Land, auf Europa oder über den „großen Teich“ – das Beben wird immer stärker spürbar, bringt selbst unser globales Wirtschaftssystem ins Wanken.