Im diplomatischen Streit über Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den Nazi-Vergleich des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als absurd verworfen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag ausdrücklich im Namen Merkels und der gesamten Bundesregierung: "Eine Gleichsetzung der Politik des demokratischen Deutschlands mit der des Nationalsozialismus weisen wir entschieden zurück." NS-Vergleiche seien "immer absurd und deplaziert", denn sie führten zu einer Verharmlosung der Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus. Er fügte auf Nachfrage hinzu, die EU werde prüfen müssen, ob die Zahlungen an die Türkei für einen EU-Beitritt ihren Zweck erfüllten

Erdogan hat Deutschland vorgeworfen, Nazi-Methoden anzuwenden, indem es Wahlkampfauftritte türkischer Politiker unterbinde. Seibert sagte, der Bundesregierung liege viel an einem guten Verhältnis zur Türkei. Derzeit gebe es "tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten". So habe die Bundesregierung in den vergangenen Monaten immer wieder ihre große Sorgen über die Beschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit und den Umgang mit Journalisten ausgedrückt. "Hinzu gekommen ist die Sorge um unseren Landsmann Deniz Yücel", sagte Seibert. Der "Welt-Korrespondent" sitzt in der Türkei in Untersuchungshaft. Die Bundesregierung erwarte, dass Yücel möglichst bald seine Freiheit wiedererlange