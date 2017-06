Bild vergrößern Bundesaußenminister Sigmar Gabriel kritisiert die Politik von US-Präsident Donald Trump im Mittleren Osten. dpa Bild:

Saudi-Arabien will im Nahen Osten die dominante Macht sein – und sieht Donald Trump an seiner Seite. In Berlin stößt das harte Vorgehen gegen Katar jedoch auf Missfallen. Außenminister Sigmar Gabriel findet klare Worte.