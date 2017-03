Türkische Politiker versuchen im Moment, auch in Europa für das Referendum zu werben, das mehr Macht für Präsident Recep Tayyip Erdogan vorsieht. Die Niederlande allerdings untersagten am Wochenende die Einreise von Außenminister Mevlüt Cavusoglu, der in Rotterdam auftreten wollte. Zudem verwiesen die Niederlande Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya des Landes. Die Regierung in Ankara erwägt deswegen Sanktionen gegen die Niederlande. Die Wahlkampfauftritte hatten bereits für einen verbalen Schlagabtausch zwischen Deutschland und der Türkei geführt.