BerlinDas Auswärtige Amt misst dem Fall des in der Türkei festgenommenen deutschen Journalisten Deniz Yücel „allergrößte Bedeutung“ für den Kampf um die Pressefreiheit zu. „Wir wollen alles tun, was in unserer Macht steht, um die Pressefreiheit zu unterstützen“, sagte Sprecher Martin Schäfer am Montag in Berlin. Für den Journalisten der „Welt“ werde jede notwendige anwaltliche Unterstützung und Betreuung durch die Botschaft in Ankara zur Verfügung gestellt.

Yücel ist der erste deutsche Journalist, der seit Verhängung des Ausnahmezustandes in der Türkei in Polizeigewahrsam genommen wurde. Seinen Anwälten wurde gesagt, dass gegen ihn wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt werde.