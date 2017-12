Der Ausbau des Zugsicherungssystems ETCS habe sich in Deutschland „dramatisch verzögert“, sagte Markus Hecht, Professor an der Technischen Universität in Berlin, der WirtschaftsWoche. „Deutschland hat die meisten Grenzübergänge auf der Schiene in Europa, aber hat sich nicht an der einheitlichen Gestaltung des ETCS beteiligt.“ Laut Verband der Bahnindustrie sind derzeit erst 230 Kilometer des deutschen Schienennetzes mit einer Gesamtlänge von rund 33.000 Kilometern mit ETCS ausgerüstet.

Auf der neuen Schnellstrecke von Berlin nach München kam es in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen, weil zahlreiche Züge mit dem neuen System überfordert waren.