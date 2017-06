BerlinDie Bundesregierung fürchtet einem Medienbericht zufolge, dass sich die USA aus zentralen Vereinbarungen bei der Kontrolle der Finanzmärkte zurückziehen könnten. Die Bundesregierung habe Hinweise darauf, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump nach dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auch von der Zusammenarbeit im Kampf gegen Steueroasen und Steuerdumping sowie dem gemeinsamen Vorgehen bei der Regulierung der internationalen Finanzmärkte abrücken könnte, berichtete der „Spiegel“ vorab.

Nach Informationen von Reuters führt der Wirtschaftsberater der Kanzlerin und G20-Sherpa, Lars-Hendrik Röller, am Freitag Gespräche in Washington. Als Sherpa ist Röller maßgeblich für die Abschlusserklärung des G20-Gipfels in Hamburg kommende Woche verantwortlich. Kanzlerin Angela Merkel hatte bereits am Donnerstag schwierige Gespräche in Hamburg zu den Themen Klimaschutz und Freihandel angekündigt.