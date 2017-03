BrüsselBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat sich offen für einen Zusammenschluss der europäischen Bankenbehörde EBA aus London mit der in Frankfurt ansässigen EU-Versicherungsaufsicht EIOPA gezeigt. Es sei „sehr sinnvoll“ die EBA nach dem EU-Austritt Großbritanniens mit der Versicherungsaufsicht zusammenzulegen, sagte Schäuble am Dienstag in Brüssel. Das würde auch dem Ansatz der deutschen Finanzaufsicht Bafin gut entsprechen, in der die Kontrolle von Banken und Versicherungen ebenfalls gebündelt sei. Zudem sei bei der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt die Aufsicht SSM für die Großbanken des Euroraums angesiedelt.