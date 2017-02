MünchenDie Nachfolge des bayerischen SPD-Landeschefs Florian Pronold muss in einer Urwahl entschieden werden. Nach SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen hat auch der Münchner Landtagsabgeordnete Florian von Brunn seine Kandidatur erklärt. „Ich halte einen echten personellen Neuanfang in der bayerischen SPD für richtig und notwendig“, sagte von Brunn am Dienstag. Nach acht Jahren mit Pronold und Kohnen an der Spitze könne ein Wechsel der SPD nur gut tun.

Pronold hatte zuletzt angekündigt, sich auf dem Landesparteitag im Mai nicht mehr zur Wahl zu stellen. Als seine Wunsch-Nachfolgerin – und als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl – hatte er Kohnen vorgeschlagen.