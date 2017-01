Bayern bringt einen möglichen Verkauf seiner Landesbank ins Spiel. Anders als bisher nennt das bayerische Finanzministerium in seinem jährlichen Beteiligungsbericht nun "Fusionen, Teilprivatisierungen oder einen Gesamtverkauf" ausdrücklich als langfristige Optionen für seinen 75-prozentigen Anteil an der BayernLB. In der am Dienstag veröffentlichten Übersicht über die Firmenbeteiligungen des Freistaats wird aber zugleich bekräftigt, an der BayernLB bestehe weiterhin ein unmittelbares, wichtiges Interesse des Staats. Die übrigen Bank-Anteile gehören dem bayerischen Sparkassenverband.

Bisher hatte das Land zu seiner BayernLB-Beteiligung lediglich erklärt, es sei grundsätzlich für sämtliche strategischen Optionen offen, sofern sie wirtschaftlich vernünftig seien und der Bedeutung der BayernLB für die mittelständische Wirtschaft Rechnung getragen werde. Diese Formulierung wird im aktuellen Bericht wiederholt.