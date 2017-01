Dass die deutsche Wirtschaft zu den Exportchampions gehört, ist inzwischen eine Binse. Dass sich die Stimmung in der deutschen Öffentlichkeit gegen einen freien Welthandel wendet, ist seit der Debatte um ein transatlantisches Freihandelsabkommen (TTIP) eine neuere Entwicklung. Und eine riskante, die insbesondere der Industrie zunehmend Sorgen bereitet, zumal sich auch in anderen wichtigen Staaten wie Großbritannien (Brexit) und den USA (Trump gegen Freihandelsabkommen) die Stimmung ins national-retardierende dreht. Grund genug für den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), auf die krasse Bedeutung des Weltmarktes mit Fakten hinzuweisen. "Der Außenhandel macht mittlerweile eine Größenordnung von 87 Prozent des deutschen BIP aus", sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber der WirtschaftsWoche. Lediglich Südkorea ist noch abhängiger mit einem Wert von fast 88 Prozent, während die USA auf vergleichsweise geringe 28 Prozent kommen, so eine Studie der Welthandelsorganisation Unctad. Umso mehr muss Deutschland für freie Marktzutritte kämpfen. Kerber: "Abschottungstendenzen sind Gift."