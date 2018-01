BerlinWenn der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) optimistisch in die Zukunft schaut, folgt dem Optimismus meist sehr rasch ein großes Aber: Es werden wirtschaftliche Risiken und geopolitische Unsicherheiten aufgelistet. Am Ende steht dann regelmäßig der Appell an die jeweilige Bundesregierung, es mit dem Umverteilen nicht zu übertreiben. Oft nehmen dann die Bedenken mehr Raum ein als der Optimismus.

In diesem Jahr ist es umgekehrt. BDI-Präsident Dieter Kempf ist bei Pressekonferenz zum Jahresauftakt fast durchgehend sehr positiv gestimmt. Man befinde sich „auf dem Weg in die Hochkonjunktur“, sagt Kempf. Der BDI rechne in diesem Jahr mit einem Wachstum von 2,25 Prozent. Der Aufschwung sei „nachhaltig und robust“, sagt Kempf. Vor allem der Motor Außenhandel treibe die Konjunktur. Kempf rechnet in diesem Jahr mit einem Export-Plus von fünf Prozent. Bei den Bruttoanlageinvestitionen prognostiziert er ein Wachstum von 4,5 Prozent.