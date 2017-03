BrüsselSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat als Präsident des Europaparlaments mit dem Versuch, Mitarbeiter zu befördern, seine Kompetenzen überschritten. Sein Vorhaben habe „nicht den Regeln entsprochen und wurde deshalb von den Dienststellen nie umgesetzt“, schrieb die Verwaltung des EU-Parlaments in einer Antwort an den Haushaltskontrollausschuss, die der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorlag.