BerlinDer CDU -Innenpolitiker Armin Schuster hält seinen Vorschlag für eine flexible zahlenmäßige Begrenzung des Flüchtlingszustroms auch für einen gangbaren Weg auf EU-Ebene. „Ich habe die Hoffnung, dass ein solches in Deutschland praktiziertes Modell eine derartige Ausstrahlungskraft entfaltet, dass es auch in Europa zu einem 'atmenden Richtwert' kommt“, sagte Schuster der „Rheinischen Post“ vom Freitag. Er hatte zusammen mit seinem CSU -Kollegen Stephan Mayer den Vorschlag ausgearbeitet, um so den Streit zwischen den Unionsparteien über eine Obergrenze für Flüchtlinge beizulegen.

„Der Vorschlag sieht ein Konzept für einen jährlich festzulegenden 'atmenden' Richtwert für die mögliche Aufnahme von Schutzsuchenden in Deutschland vor“, heißt es dem Brief der beiden Politiker an CSU-Chef Horst Seehofer und die CDU-Vorsitzende Angela Merkel. Die Uneinigkeit in dieser Frage droht das Unionsergebnis bei der Bundestagswahl im Herbst zu belasten.