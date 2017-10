BerlinDie Grünen wollen dem Zuwanderungs-Kompromiss von CDU und CSU in Jamaika-Verhandlungen nicht zustimmen. „Für mich ist das ein Kompromiss zwischen CDU und CSU und keine vorweggenommene Verständigung der Koalition“, sagte Parteichef Cem Özdemir am Montag in Berlin. „Am Ende kommt was anderes raus, das wird nicht das sein, was die da beschlossen haben.“ Das Thema gehöre „sicherlich zu den schwierigsten“ in den Gesprächen mit Union und FDP.

Die Grünen blieben bei ihrer Haltung, dass der Nachzug der Kernfamilie von Flüchtlingen ermöglicht werden müsse und die Erklärung der Maghreb-Staaten zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten „Augenwischerei“ sei, sagte Özdemir. Eine solche Einstufung hatten die Grünen im Frühjahr im Bundesrat verhindert.