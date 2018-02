Angela Merkel würde bei einem positiven Mitgliederentscheid der SPD zum Koalitionsvertrag nach Darstellung der CDU wohl in der Bundestags-Sitzungswoche vom 12. bis 16. März erneut zur Bundeskanzlerin gewählt. Er rechne nicht mit einer Sondersitzung in der Woche nach Bekanntgabe des Ergebnisses des SPD-Mitgliedervotums am 4. März, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, Michael Grosse-Brömer, am Dienstag in Berlin. Im Gespräch dafür waren etwa der 6. oder 7. März. Es sei eher so, dass man dann noch ein paar Tage bis zur regulären Sitzungswoche warten werde, sagte der CDU-Politiker. "Wenn das jetzt klappt, wird dann wohl in der ersten Sitzungswoche im März eine mögliche Wahl der Kanzlerin vonstatten gehen."