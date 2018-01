Lindner äußerte Verständnis für die Diskussion in der SPD, ob sie Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU aufnehmen soll. „Die Freien Demokraten haben gezeigt, dass man nicht um jeden Preis in eine Koalition eintreten darf.“ Er hatte Mitte November die Jamaika-Sondierungen mit Union und Grünen abgebrochen und dies mit der Aussage „Es ist besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren“ begründet.

Die SPD, die noch am Wahlabend im September erklärt hatte, sie gehe in die Opposition, gab dem Druck nach und sondierte mit der Union eine Neuauflage der großen Koalition. Am Sonntag entscheidet ein Sonderparteitag über die Empfehlung der Führung, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Der Ausgang der Abstimmung ist ungewiss. Insbesondere die Jusos machen gegen eine große Koalition Front und sehen gute Chancen, dass ihre Position eine Mehrheit findet.