Im Zeitplan zur Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens deuten sich Möglichkeiten zur Beschleunigung an. Die zuständige Baubehörde zeigt sich beim notwendigen Probebetrieb flexibel. Die Flughafengesellschaft kann demnach möglicherweise in fertigen und abgenommenen Teilbereichen des Terminals mit dem Probebetrieb beginnen, bevor das gesamte Abfertigungsgebäude bereit ist.

Für den Probebetrieb ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer) ist ein halbes Jahr veranschlagt. Er gliedert sich in drei zweimonatige Abschnitte unter den Schlagworten Basis, Integration und die finale Phase, in der das gesamte Gebäude im Verbund getestet wird.