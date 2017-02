Davon träumt vor allem die CSU, schon aus Personalmangel. In der Partei sieht man es als Fehler an, sich in dieser Legislaturperiode mit drei B-Ministerien – Landwirtschaft, Verkehr, Entwicklungshilfe – in Angela Merkels Kabinett begnügt zu haben. Will man nach der nächsten Wahl ein A-Ministerium, etwa das Außenressort, ergattern, käme ein (gefallener) Star wie Guttenberg höchst gelegen. Unter Unionsanhängern ist er nach wie vor sehr populär – und übrigens auch unter den Unterstützern der AfD.

Guttenberg spielt seine Karten zudem derzeit so richtig, wie er in der Plagiatsaffäre alles falsch machte. Aus seinem Umfeld ist nur bescheiden zu vernehmen, er habe sich nicht gedrängt, lasse jedoch natürlich die Partei im anstehenden harten Wahlkampf nicht im Stich. Ansonsten sei er aber sehr glücklich in den USA, wo Guttenberg sich eine florierende Beratungsfirma aufgebaut hat und in einer Villa nahe New York residiert.