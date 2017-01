Anfang des Jahres gehen Politiker gern in Klausur. Ob ins bayrische Kloster (CSU) oder ins Stuttgarter Staatstheater (FDP), man möchte sich sammeln und für das neue Jahr motivieren. Bei den Finanzpolitikern der Unionsfraktion schaute diesmal Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble vorbei und belebte die Runde mit dem Gedanken einer Unternehmenssteuerreform. Nur Einzelheiten nannte Schäuble nicht. Insgeheim mag er gegrient haben, denn natürlich raten seither Heerscharen von Verbands- und Unternehmensvertretern und selbst seine Beamten, was genau er denn in der nächsten Legislaturperiode vorhabe. Wobei viele offensichtlich davon ausgehen, so ein gedanklicher Schlenker, dass der seit 1972 im Bundestag vertretene, fast 75-jährige CDU-Politiker selbstverständlich auch nach der Bundestagswahl im Herbst als Finanzminister amtieren wird.

Was also plant dieser Sphinx? Wenn man sich der Antwort per Ausschlussverfahren nähert, dann dürfte eine Senkung des Steuersatzes für Unternehmen nicht im Schwange sein. Nicht, weil Schäuble als Etatist ein natürlicher Feind von solchen Entlastungen wäre, sondern allein schon aus dem Grund, weil die Bundesländer ein gewichtiges Veto-Wörtchen mitzureden haben. Einer der Widerständler ist der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD). Wenn sich Schäuble am drohenden globalen Steuerwettlauf nach unten beteiligen wolle, sagt Walter-Borjans, sei dies das völlig falsche Signal an Donald Trump und die Briten: „Gegen die egozentrische Wirtschaftspolitik der USA und der Brexit-Apologeten hilft keine Politik von Versuch und Irrtum, sondern nur ein vernünftiger Schulterschluss in der EU.“