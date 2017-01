Wer sagt denn, unsere Politiker könnten sich auf nichts mehr einigen? In der Frage, was 2017 wichtigstes Wahlkampfthema werden soll, sind sich Schwarze, Grüne, Rote und Gelbe erstaunlich einig: die innere Sicherheit. Kanzlerin Angela Merkel ließ ihren Innenminister nach den Terrortoten von Berlin eine ganz neue Sicherheitsarchitektur zimmern. Die CSU rammt dazu beinahe im Stundentakt frische Pflöcke ein. Und die Spitzen von SPD , Grünen und Liberalen streiten sich eigentlich nur noch darum, ob Sicherheit nun ein sozialdemokratisches, grünes oder gar liberales Kernthema sei.

Eins ist im politischen Geschäft mit der Sicherheit aber auch sicher: Nicht alle werden damit gewinnen. Erstaunlicherweise könnte Merkel – die sich doch anhören musste, die Berliner Toten seien auch ihre – am ehesten vom neuen Drang nach Sicherheit profitieren. Zwar gaben in einer Forsa-Umfrage rund zwei Drittel der Bürger an, eine Debatte zur inneren Sicherheit werde Merkel im Wahlkampf schaden. Aber in Zeiten der Erschütterung neigen Bürger dazu, sich hinter ihrer Regierung zu versammeln, das ist in Wahltrends diesmal auch erkennbar. Zumal die große weite Welt durch Trump, Putin oder Brexit ja kaum sicherer zu werden verspricht. Außerdem bleibt Merkel populär. Wahrscheinlich ist sie sogar für eher linke Wähler – die sie früher niemals gewählt hätten, aber ihren Flüchtlingskurs unterstützten – populärer denn je.