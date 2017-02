Die Amerikaner nennen einen Politiker „Mr. Teflon“, wenn an diesem noch so schmutzige Skandale einfach abperlen, nach dem Kunststoff mit genau dieser Eigenschaft. Bill Clinton war so ein „Mr. Teflon“, er trug den Spitznamen als Auszeichnung. Ist Martin Schulz auch einer?

Schließlich musste er als Kanzlerkandidat schon einiges einstecken. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble verglich ihn mit Donald Trump, derzeit die schallendste Ohrfeige in der politischen Rhetorik. Heerscharen von Journalisten wühlen gerade, wem Schulz in Brüssel wann welchen Posten zugeschanzt habe. Andere halten ihm ehemalige Alkoholneigung sowie noch gegenwärtige Abiturlosigkeit vor. Und als die WirtschaftsWoche vorige Woche die Protokolle seiner Bürgermeisterzeit in Würselen detailliert auswertete – die Schulz als Regierungsqualifikation verkauft, auch wenn er so gut wie nichts zu entscheiden hatte –, löste das beim politischen Gegner derartige Begeisterung aus, dass selbst AfD-Chefin Frauke Petry persönlich zum Retweet griff.