Berlin Im Tarifstreit beim Bodenpersonal der Berliner Flughäfen kommt es vorerst nicht zu weiteren Streiks. Am Montag gibt es ein erstes offizielles Sondierungsgespräch unter der Vermittlung des früheren Berliner Innensenators Ehrhart Körting, wie die Konfliktparteien am Freitag ankündigten. "Solange die Gespräche laufen, wird Verdi nicht zu Streiks beim Bodenpersonal aufrufen", teilte die Gewerkschaft mit. Sie verspricht sich von den Gesprächen einen Durchbruch. Auch ein Sprecher der Arbeitgeber äußerte sich zuversichtlich: "Dies ist ein erster wichtiger Schritt zur Lösung des Tarifkonflikts am Verhandlungstisch."

Verdi hat zuletzt an drei Tagen die Airports in Tegel und Schönefeld bestreikt. Insgesamt fielen rund 1900 Flüge aus, Zehntausende Passagiere waren betroffen. Verdi fordert für die rund 2000 Mitarbeiter des Bodenpersonals eine Erhöhung des Stundenlohns um einen Euro auf zwölf Euro und einen Tarifvertrag mit einjähriger Laufzeit. Die Arbeitgeberseite bietet eine Erhöhung des gesamten Lohnvolumens von acht Prozent über drei Jahre an.